Volley A1 femminile, la Wash4Green riceve una gradita visita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il lavoro di Julio Velasco non si fermerà con l'oro olimpico conquistato circa due mesi fa a Parigi. La prossima estate si giocherà il mondiale nelle Filippine ed il prossimo obbiettivo per la nazionale italiana e quella di riportare a casa un titolo che manca dal 2002.Ecco dunque che il Torinotoday.it - Volley A1 femminile, la Wash4Green riceve una gradita visita Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il lavoro di Julio Velasco non si fermerà con l'oro olimpico conquistato circa due mesi fa a Parigi. La prossima estate si giocherà il mondiale nelle Filippine ed il prossimo obbiettivo per la nazionale italiana e quella di riportare a casa un titolo che manca dal 2002.Ecco dunque che il

Volley femminile - Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac - 00 a Karlovac. E’ bastata meno di un’ora al Roma Volley per sbarazzarsi del Kelteks Karlovac nell’andata dei 32mi di finale della Challenge Cup. . Roma prende il largo nella parte centrale (16-10) e si impone con il punteggio di 25-14. In casa Karlovac nessuna giocatrice in doppia cifra: spiccano i 9 punti di Kenjalo e i 6 di Malovic. (Oasport.it)

Karlovac-Roma in tv : data - orario e diretta streaming ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley - The post Karlovac-Roma in tv: data, orario e diretta streaming ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley appeared first on SportFace. it vi terrà aggiornati con una diretta testuale con il punteggio aggiornato in tempo reale, oltre a risultato e cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. (Sportface.it)

Volley femminile - Challenge Cup 2025 : Roma batte nettamente le croate del Karlovac nell’andata dei 32esimi - . I numeri lasciano spazio a poche interpretazioni e riflettono una partita poco equilibrata, che la squadra di casa ha dominato in lungo e in largo. La sfida di ritorno dei trentaduesimi tra Karlovac e Roma andrà in scena il 16 ottobre. Al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno sconfitto il Karlovac, formazione croata di coach Goran Zec che andava a caccia di ... (Sportface.it)

LIVE – Roma-Karlovac 3-0 (25-9 - 25-14 - 25-16) : andata trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA - PRIMO SET – Non c’è partita per il momento. 10-10 TERZO SET – Segnali di vita da parte del Karlovac. 5-7 SECONDO SET ROMA! Sul velluto le Wolves, capaci di rifilare un severo 25-14 alla formazione croata. +2 in avvio di terzo set. 55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Roma-Karlovac. (Sportface.it)

LIVE – Roma-Karlovac 2-0 (25-9 - 25-14 - 20-13) : andata trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA - Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18:00 di mercoledì 9 ottobre al Palazzetto dello Sport di Roma. 16-13 TERZO SET – Ristabilito l’equilibrio. A breve si parte. 5-5 PRIMO SET ROMA! Tutto facile per le Wolves, che prevalgono per 25-9. 15 set point in favore della squadra di casa, 24-9 PRIMO SET – Ancora doppia cifra di vantaggio per Roma. (Sportface.it)