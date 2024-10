Abruzzo24ore.tv - Violenta aggressione in carcere: detenuto pestato dopo l’attacco a un agente

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Tre detenuti approfittano della raccolta rifiuti per aggredire un compagno di cella e unpenitenziario, evidenziando le criticità deldi Pescara. Nel primo pomeriggio di ieri, un grave episodio di violenza ha scosso la casa circondariale di Pescara. Un gruppo di tre detenuti di diverse nazionalità ha sfruttato un momento di distrazione legato alla raccolta dei rifiuti per forzare l'uscita dalla propria sezione e dirigersi verso il piano terra del reparto. Una volta arrivati, i tre hanno minacciato l’di polizia penitenziaria che presidiava la sala regia. L’essere stato accerchiato e afferrato per il collo, è stato strattonato violentemente fino a che i detenuti non sono riusciti a sottrargli le chiavi.