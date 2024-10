Lapresse.it - Ungheria, Viktor Orban: “Ilaria Salis una picchiatrice, assurdo parli di diritti”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Trovoche alla plenaria del Parlamento europeo dobbiamo ascoltare l’intervento sullo Stato di diritto dell’onorevole, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche sulle strade di Budapest. Qui poi parla di Stato di diritto. Non è forse?”. Lo ha detto il premier ungherese,, nella replica al dibattito sulle priorità della presidenza ungherese in plenaria al Parlamento europeo.” “L’eurodeputato Daniel Freund dice che c’è corruzione in. Bene, è la persona più corrotta perché riceve pagamenti da George Soros. Li paga per i rapporti che Freund redige sull’, e non ho mai visto niente di così corrotto in vita mia”, ha poi aggiunto.