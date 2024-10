Ilrestodelcarlino.it - Trovato con ketamina a Bologna, scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - È statoin possesso di alcuni grammi dimentre passeggiava nel parco di Villa Angeletti, così i carabinieri della stazioneNavile hannoto una persona e sequestrato la droga. I carabinieri erano impegnati in alcuni controlli del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità, del degrado urbano e per prevenire e reprimere il traffico di droga, furti, rapine e anche aggressioni in Bolognina. Durante i controlli sono state identificate diverse persone, una di queste è statata per possesso di droga in quanto aveva con sé alcuni grammi di, che è stata sequestrata. Che cos’è laNata come anestetico e ancora oggi utilizzata per indurre e mantenere l’anestesia, lainizia a essere assunta, a partire dagli Settanta, come sostanza stupefacente.