Tre giorni per 'sfidare le contraddizioni', torna 'Salone Csr e innovazione sociale' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In programma da oggi all'11 ottobre a Milano Tre giorni di tempo per sfidare le contraddizioni. Da oggi fino a venerdì 11 ottobre, Milano torna ad essere la capitale italiana della sostenibilità con la dodicesima edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale. L'appuntamento, che coinvolge quest'anno più di 500 relatori e oltre 270 organizzazioni

La transizione richiede un profondo cambiamento nel modo di pensare, agire, comunicare. Il focus di quest'anno è la crisi climatica, al centro delle soluzioni proposte dagli studenti per stimolare la partecipazione attiva degli indifferenti, diffidenti o critici nella lotta al climate change.

Nello spazio al piano inferiore sono invece installate due opere, in dialogo tra loro, legate al progetto B#Side dell'associazione IoDeposito Ets, nata nel 2009 in Friuli Venezia Giulia con lo scopo di svolgere attività di promozione delle opportunità giovanili attraverso i media dell'arte e della cultura.

