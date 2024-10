Ilfattoquotidiano.it - Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è tornato l’amore? L’indiscrezione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Che andassero d’amore e d’accordo nonostante la fine del loro matrimonio era risaputo. Ma, ora, le voci di un ritorno di fiamma trasi fanno sempre più insistenti. A lanciare, infatti, è stato il portale Dagospia, secondo cui l’imprenditore avrebbe fatto di nuovo breccia nel cuore della sua ex moglie. Una dimostrazione ulteriore del loro riavvicinamento sarebbe anche l’intervista dial suo ex compagno a Questioni di stile, il programma condotto dalla modella su Rai2. Nonostante siano separati dal 2017, infatti, i due hanno mostrato una complicità, negli sguardi e nelle battute, che non è di certo passata inosservata agli utenti. “Ma mica ti vuoi risposare?”, ha chiesto sorridendo la conduttrice durante l’intervista.