Totti: "De Rossi è dispiaciuto con la Roma per i tempi e i modi. Scudetto? Conte favorito con Inter e Juve" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco Totti, storica bandiera ed ex-capitano della Roma, ha parlato a margine della Padel Pro Am Cup a Viareggio, del momento che sta passando Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco, storica bandiera ed ex-capitano della, ha parlato a margine della Padel Pro Am Cup a Viareggio, del momento che sta passando

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - Totti e De Rossi cantano Venditti alla festa di Lippi - . Presenti anche Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, Ivano Bordon e Daniele Pradè. Guest star della serata Renato Zero. Protagonisti della serata tutti i campioni del Mondo del 2006: oltre alle due bandiere romaniste e all’allenatore della Sampdoria anche Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, ... (Lapresse.it)

Totti : «Il selfie nel derby è nella STORIA di Roma - su De Rossi dico QUESTO» - sport dei suoi ricordi nel mondo del calcio con la Roma. RIFIUTO FASCIA CAPITANO DA MARADONA – «Perché in quel caso era doveroso che la indossasse lui, è la storia del calcio, è stato […]. I dettagli Francesco Totti ha parlato a betsson. Le parole di Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, sui suoi più grandi ricordi legati al mondo del calcio. (Calcionews24.com)

Si cade ancora nella trappola sintetica : in campo nell’addio di Totti - Hiljemark batte la Roma a 32 anni - La Roma torna a casa con una sconfitta e vede complicarsi il percorso europeo. All’83’ Pellegrini ci riprova e aggiusta la mira, ma stavolta è la traversa a negargli la rete. Soulé ancora assente e a questo punto vero e proprio caso del mercato, Hermoso fa il compitino, Shomurodov non può essere il vice Dovbyk e Baldanzi, tra i meno negativi in avanti, alla fine combina il pasticcio del rigore ... (Sportface.it)