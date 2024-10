“Toponomastica femminile”: convegno sulla parità di genere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MESAGNE - Si chiude il progetto “Equivalenze” finanziato dal bando “genere in Comune” promosso da Anci Puglia. Il programma di iniziative termina con il convegno denominato “Toponomastica femminile” in programma oggi, mercoledì 9, e domani, giovedì 10 ottobre. presso il castello di Mesagne Brindisireport.it - “Toponomastica femminile”: convegno sulla parità di genere Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MESAGNE - Si chiude il progetto “Equivalenze” finanziato dal bando “in Comune” promosso da Anci Puglia. Il programma di iniziative termina con ildenominato “” in programma oggi, mercoledì 9, e domani, giovedì 10 ottobre. presso il castello di Mesagne

