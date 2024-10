Spettacoli, presentazioni di libri e letture vasariane: da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si parte con la nuova edizione di “Ottobrì” per inaugurare il calendario di eventi per i prossimi mesi della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Il primo evento della rassegna culturale dedicata alla lettura e all’arte è venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro “Alberto, il Cavaliere che rimò la Giostra” a cura di Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni. La pubblicazione è dedicata alla vita e all’opera del poeta e scrittore Alberto Cavaliere, autore del poemetto eroicomico illustrato “La Giostra del Saracino” (1936), la prima pubblicazione a carattere nazionale sulla rievocazione aretina che contiene le illustrazioni di Ugo De Vargas, aretino nato a Bibbiena nel 1901, vignettista e illustratore del Marc'Aurelio, del Bertoldo, del Corriere dei piccoli e delle principali riviste di inizio Novecento. Lanazione.it - Spettacoli, presentazioni di libri e letture vasariane: da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si parte con la nuova edizione di “” per inaugurare il calendario di eventi per i prossimi mesi dellaIvan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Il primo evento della rassegna culturale dedicata alla lettura e all’arte è venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro “Alberto, il Cavaliere che rimò la Giostra” a cura di Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni. La pubblicazione è dedicata alla vita e all’opera del poeta e scrittore Alberto Cavaliere, autore del poemetto eroicomico illustrato “La Giostra del Saracino” (1936), la prima pubblicazione a carattere nazionale sulla rievocazione aretina che contiene le illustrazioni di Ugo De Vargas, aretino nato a Bibbiena nel 1901, vignettista e illustratore del Marc'Aurelio, del Bertoldo, del Corriere dei piccoli e delle principali riviste di inizio Novecento.

