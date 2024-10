Spalletti: “Il Mondiale è il nostro obbligo, ma non deve diventare un’ossessione”|Primapagina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 20:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alla vigilia della partita di Nations League con il Belgio, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Gli Azzurri affronteranno la nazionale del ct italiano Tedesco – senza Lukaku che ha preferito rimanere a Napoli – domani 10 ottobre alle 20.45. Poi, giovedì 14 alla stessa ora, giocheranno contro Israele. PERCHÉ Spalletti HA CONVOCATO MALDINI IN NAZIONALE: “È IL GIOCATORE CHE CI MANCAVA” PELLEGRINI C’E’ – “Ci sono calciatori che sanno relazionarsi con la squadra, vogliamo avere qualità e dobbiamo saper fare più cose. Pellegrini domani giocherà, ha le stesse possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire la partita. Questa squadra lascia ben sperare per il futuro, soprattutto per il modo di essere amici e di stare insieme. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 20:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alla vigilia della partita di Nations League con il Belgio, il ct dell’Italia Lucianoha parlato in conferenza stampa. Gli Azzurri affronteranno la nazionale del ct italiano Tedesco – senza Lukaku che ha preferito rimanere a Napoli – domani 10 ottobre alle 20.45. Poi, giovedì 14 alla stessa ora, giocheranno contro Israele. PERCHÉHA CONVOCATO MALDINI IN NAZIONALE: “È IL GIOCATORE CHE CI MANCAVA” PELLEGRINI C’E’ – “Ci sono calciatori che sanno relazionarsi con la squadra, vogliamo avere qualità e dobbiamo saper fare più cose. Pellegrini domani giocherà, ha le stesse possibilità di Raspadori di creare quella superiorità che ci permetterà di gestire la partita. Questa squadra lascia ben sperare per il futuro, soprattutto per il modo di essere amici e di stare insieme.

Spalletti : «Domani inizierà Pellegrini. Mondiale? Io ho questa sensazione sull’Italia» - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida tra Italia e Belgio. LE PAROLE – «Cambia poco, in quella posizione abbiamo giocatori che sanno relazionarsi con […]. Ecco le dichiarazioni integrali Il tecnico Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista Italia Belgio di Nations League. (Calcionews24.com)

