Siena: rettore ateneo denuncia violenza sessuale in residenza universitaria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Siena, 9 ott. (LaPresse) – Il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, ha reso nota ieri, con una mail alla comunità accademica, una vicenda di violenza sessuale in una residenza universitaria senese che risalirebbe a diversi mesi fa, al punto che ci sarebbe stato già il rinvio a giudizio. Lapresse.it - Siena: rettore ateneo denuncia violenza sessuale in residenza universitaria Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ott. (LaPresse) – Ildell’Università di, Roberto Di Pietra, ha reso nota ieri, con una mail alla comunità accademica, una vicenda diin unasenese che risalirebbe a diversi mesi fa, al punto che ci sarebbe stato già il rinvio a giudizio.

Oggi l'Ateneo di Siena spiega, in un comunicato, le ragioni che hanno spinto il rettore a denunciare quanto accaduto.

