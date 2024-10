Sanremo 2025, Alessandro Cattelan sarà al timone del nuovo talent Sanremo Giovani e del Dopofestival: “Vi farò fare le ore piccole, bellezze” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlo Conti ha ufficializzato il nome di Alessandro Cattelan, dopo settimane di rumors e indiscrezioni. Dunque il conduttore, ex volto di “X Factor“, si riavvicinerà al mondo del talent show con i cinque appuntamenti di “Sanremo Giovani”, in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. I protagonisti saranno, appunto, i cantanti che cercheranno di agguantare un posto per sbarcare al Teatro Ariston di Sanremo. Alessandro Cattelan accompagnerà i Giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “Sanremo Giovani – sarà Sanremo” del 18 dicembre, su Rai 1. Poi a febbrai condurrà il “Dopofestival”, che – come già annunciato dal Direttore Artistico Carlo Conti – torna sugli schermi di Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival. Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan sarà al timone del nuovo talent Sanremo Giovani e del Dopofestival: “Vi farò fare le ore piccole, bellezze” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlo Conti ha ufficializzato il nome di, dopo settimane di rumors e indiscrezioni. Dunque il conduttore, ex volto di “X Factor“, si riavvicinerà al mondo delshow con i cinque appuntamenti di “”, in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. I protagonisti saranno, appunto, i cantanti che cercheranno di agguantare un posto per sbarcare al Teatro Ariston diaccompagnerà iartisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “” del 18 dicembre, su Rai 1. Poi a febbrai condurrà il “”, che – come già annunciato dal Direttore Artistico Carlo Conti – torna sugli schermi di Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CARLO CONTI : ALESSANDRO CATTELAN CONDUCE SANREMO GIOVANI E IL DOPOFESTIVAL - Oltre a Carlo Conti e al vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, la Commissione Musicale è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia L’impegno di Alessandro non finisce qui: a febbraio, infatti, condurrà il ... (Bubinoblog)

Sanremo 2025 - Alessandro Cattelan è il presentatore di Sanremo Giovani e "dedica" una via a Conti - Quest’anno. . Cattelan dunque condurrà i cinque appuntamenti di 'Sanremo Giovani', in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. . Ieri sera, 8 ottobre, Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20 ha annunciato che Alessandro Cattelan condurrà 'Sanremo Giovani' e del ... (Today.it)

Carlo Conti annuncia : «Alessandro Cattelan condurrà il Festival di Sanremo Giovani» – Il video - Sanremo Giovani e Dopo Festival Sanremo Giovani quest’anno è stato pensato come un talent pre-Festival, organizzato in cinque puntate dal 12 novembre al 10 dicembre, e condotte da Cattelan. Il termine per iscriversi a Sanremo Giovani 2024 è posticipato alle ore 19 del 10 ottobre, rispetto ... (Open.online)

Alessandro Cattelan condurrà il nuovo talent Sanremo Giovani e a febbraio il Dopofestival - Ma l’impegno di Alessandro non finisce qui: a febbraio, infatti, condurrà il Dopofestival, che – come già annunciato dal Direttore Artistico Carlo Conti – tornerà sugli schermi di Rai1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival. . Carlo Conti ha annunciato che sarà Alessandro ... (Spettacolo.eu)

Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani e Dopofestival - Quest’anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent che inizierà in tv a novembre con “Sanremo Giovani”, per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston. . -foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). (Ildenaro.it)