Primoz Roglic rinuncia al Giro di Lombardia 2024: lo sloveno chiude la stagione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia perde un suo grande possibile protagonista. Dovevano essere tre i grandi coinvolti nell’ultima Monumento della stagione: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Quest’ultimo non ci sarà, come comunicato ufficialmente dalla sua squadra, la Red Bull Bora-Hansgrohe. Questo il comunicato ufficiale della formazione tedesca: “Una lunga stagione giunge al termine. Primoz e la squadra hanno deciso di chiudere un’annata esaltante e cominciare immediatamente il periodo senza gare. Gli auguriamo un buon riposo e una splendida off-season, te lo sei meritato Primoz”. Roglic che nelle ultime gare, dopo la splendida rimonta che l’ha portato al quarto trionfo alla Vuelta, era apparso scarico e non particolarmente in condizione. Oasport.it - Primoz Roglic rinuncia al Giro di Lombardia 2024: lo sloveno chiude la stagione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildiperde un suo grande possibile protagonista. Dovevano essere tre i grandi coinvolti nell’ultima Monumento della: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e. Quest’ultimo non ci sarà, come comunicato ufficialmente dalla sua squadra, la Red Bull Bora-Hansgrohe. Questo il comunicato ufficiale della formazione tedesca: “Una lungagiunge al termine.e la squadra hanno deciso dire un’annata esaltante e cominciare immediatamente il periodo senza gare. Gli auguriamo un buon riposo e una splendida off-season, te lo sei meritato”.che nelle ultime gare, dopo la splendida rimonta che l’ha portato al quarto trionfo alla Vuelta, era apparso scarico e non particolarmente in condizione.

