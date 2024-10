Presidenza Raisalta riunione Vigilanza

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 9.39 Annullata la seduta plenaria della Commissione diRai, per mancanza del numero legale. La maggioranza non si è infatti presentata alla, convocata per fissare la data del voto di convalida della nomina di Simona Agnes allaRai. La presidente dellaFloridia (M5s) convocherà un ufficio diper riprogrammare la plenaria e annuncia:senza intesa su data per voto, questo sarà comunque calendarizzato entro venerdì, come prevede il regolamento sui tempi di convalida nomine.