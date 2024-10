Paura ad Acilia, l’autista ha un malore e il bus si schianta fuori strada: feriti 7 passeggeri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'autista ha un malore alla guida e il bus si schianta fuori strada: è successo nel pomeriggio di ieri ad Acilia, Paura a bordo. Almeno 7 le persone ferite. Fanpage.it - Paura ad Acilia, l’autista ha un malore e il bus si schianta fuori strada: feriti 7 passeggeri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'autista ha unalla guida e il bus si: è successo nel pomeriggio di ieri ada bordo. Almeno 7 le persone ferite.

