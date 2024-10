Nobel per la Chimica, Baker fra i vincitori: ecco perché (Di mercoledì 9 ottobre 2024) David Baker, un rinomato biologo americano, ha ricevuto il prestigioso premio Nobel per i suoi rivoluzionari contributi nel campo della bioChimica e della progettazione delle proteine. Assieme a lui hanno vinto Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. Questo riconoscimento non solo premia una vita dedicata alla ricerca scientifica, ma segna un’importante pietra miliare nelle scienze della vita, aprendo nuovi orizzonti nel trattamento delle malattie e nella creazione di nuove terapie biologiche. Baker, un pioniere David Baker è diventato un pioniere nell’uso della bioChimica computazionale per progettare nuove proteine. Le proteine sono molecole fondamentali per la vita, responsabili di una vasta gamma di funzioni cellulari, tra cui la catalizzazione di reazioni chimiche, la trasmissione di segnali e la struttura dei tessuti. Velvetmag.it - Nobel per la Chimica, Baker fra i vincitori: ecco perché Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) David, un rinomato biologo americano, ha ricevuto il prestigioso premioper i suoi rivoluzionari contributi nel campo della bioe della progettazione delle proteine. Assieme a lui hanno vinto Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. Questo riconoscimento non solo premia una vita dedicata alla ricerca scientifica, ma segna un’importante pietra miliare nelle scienze della vita, aprendo nuovi orizzonti nel trattamento delle malattie e nella creazione di nuove terapie biologiche., un pioniere Davidè diventato un pioniere nell’uso della biocomputazionale per progettare nuove proteine. Le proteine sono molecole fondamentali per la vita, responsabili di una vasta gamma di funzioni cellulari, tra cui la catalizzazione di reazioni chimiche, la trasmissione di segnali e la struttura dei tessuti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel Chimica a Baker - Hassabis e Jumper : studi struttura proteine - Questo lavoro ha consentito ai due scienziati di predire la struttura di quasi tutte le proteine conosciute. Il sistema AlphaFold2 è stato usato da oltre 2 milioni di persone in 190 Paesi, per diverse applicazioni scientifiche, tra queste come capire l’antibiotico-resistenza. Il premio è stato assegnato per metà a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine”, e per l’altra ... (Romadailynews.it)

Nobel - Cicero (Tor Vergata) : “Da Baker e Hassabis svolta in risoluzione struttura proteine” - (Adnkronos) – "I due premi Nobel per la Chimica del 2024, David Baker e Demis Hassabis, hanno dato una svolta… L'articolo Nobel, Cicero (Tor Vergata): “Da Baker e Hassabis svolta in risoluzione struttura proteine” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Nobel per la Chimica a David Baker - Demis Hassabis e John Jumper - Ma si è voluto anche sottolineare il ruolo presente e futuro dell’intelligenza artificiale nella ricerca”. “La scelta dell’Accademia Svedese ricorda quella dello scorso anno quando, con il Nobel per la Medicina agli studi di Katalin Kairò e Drew Weissman, si lanciò un messaggio intrecciato all’attualità. (Laprimapagina.it)