Nasce la biblioteca murale digitale per i giovani di Napoli

«L'Aula Matilde Serao della sede centrale dell'Università Parthenope ha ospitato l'avvio di 'Storie d'aMARE', un ciclo di laboratori di scrittura creativa rivolto agli alunni degli Istituti Superiori. Una cinquantina di giovani studenti sono stati accolti dalla Direttrice della biblioteca, la dott. Rosa Maiello, che ha portato i saluti del Pro Rettore alla Terza Missione Prof. Renato Passaro, e dal presidente dell'Associazione Leggere per Silvia Campanile, che hanno illustrato le finalità dell'iniziativa. A seguire, lo scrittore Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli hanno condotto il primo laboratorio, stimolando i ragazzi a produrre storie e racconti attorno ai temi del 'mare dentro' delle proprie emozioni.

