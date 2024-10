Medioriente, Israele espande l’operazione in Libano nel sud (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I media israeliani mostrano la bandiera con la Stella di David che sventola nel villaggio di Maroun al-Ras, simbolo dell’operazione di terra avviata da Tel Aviv nel sud del Libano. Le manovre sono state espanse con l’invio nel sud-ovest del Paese dei cedri della prima divisione di riservisti dell’Idf. L’annuncio è arriva dopo l’ordine con cui l’Idf ha imposto l’evacuazione di decine di città e villaggi dell’area, compresa la località costiera di Naqoura, dove hanno sede i peacekeeper delle Nazioni Unite. Proprio la situazione della missione Unifil, che comprende numerosi militari italiani, è stata al centro di un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il collega israeliano, Israel Katz. Il titolare della Farnesina ha ribadito la “richiesta italiana di assicurare massima tutela al contingente Unifil”, ottenendo rassicurazioni “al riguardo”. Lapresse.it - Medioriente, Israele espande l’operazione in Libano nel sud Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I media israeliani mostrano la bandiera con la Stella di David che sventola nel villaggio di Maroun al-Ras, simbolo deldi terra avviata da Tel Aviv nel sud del. Le manovre sono state espanse con l’invio nel sud-ovest del Paese dei cedri della prima divisione di riservisti dell’Idf. L’annuncio è arriva dopo l’ordine con cui l’Idf ha imposto l’evacuazione di decine di città e villaggi dell’area, compresa la località costiera di Naqoura, dove hanno sede i peacekeeper delle Nazioni Unite. Proprio la situazione della missione Unifil, che comprende numerosi militari italiani, è stata al centro di un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il collega israeliano, Israel Katz. Il titolare della Farnesina ha ribadito la “richiesta italiana di assicurare massima tutela al contingente Unifil”, ottenendo rassicurazioni “al riguardo”.

