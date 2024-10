Velvetmag.it - Lui è il figlio del conduttore più amato della televisione, lo riconoscete? Sono identici

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sul web sta circolando questa fotografia che ritrae ildel famosoMediaset. I duedue gocce d’acqua. Il giovane uomo è infatti molto legati al suo papà, tanto che lo ha dimostrato in più occasione. Nonostante abbia deciso di non seguire le sue orme e di tenersi distante dal mondo dello spettacolo, ha comunque sempre supportato il presentatore nel corsosua lunga carriera. D’altronde, se si guarda meglio la foto si posnotare gli stessi lineamenti del viso e lo stesso sguardo. Chi è il ragazzo in foto (foto ig) velvetmag.itChi è quindi il suo papà? Un nome, il suo, famoso ormai da molti anni e che continua a stupire tutti con il suo incredibile talento. Lui è ildelMediaset: chi è Si tratta deldi Gerry Scotti, noto volto che è diventato negli anni un vero punto di riferimento per migliaia di italiani.