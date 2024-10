Lanterns: James Gunn conferma Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lanterns: James Gunn conferma Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan Con un post sul proprio profilo Instagram, il regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato che l’attore Kyle Chandler assumerà il ruolo di Hal Jordan nella serie Lanterns, dedicata alle Lanterne Verdi. La notizia arriva a poche ore dalla conferma che l’attore Aaron Pierre interpreterà John Stewart nella medesima serie. Chandler dovrebbe assumere nei suoi confronti il ruolo di un mentore, almeno stando a quanto oggi trapelato sul progetto. Di seguito, ecco il post con cui Gunn ha annunciato il casting di Kyle Chandler. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)neldi HalCon un post sul proprio profilo Instagram, il regista e co-CEO dei DC Studioshato che l’attoreassumerà ildi Halnella serie, dedicata alle Lanterne Verdi. La notizia arriva a poche ore dallache l’attore Aaron Pierre interpreterà John Stewart nella medesima serie.dovrebbe assumere nei suoi confronti ildi un mentore, almeno stando a quanto oggi trapelato sul progetto. Di seguito, ecco il post con cuiha annunciato il casting di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paradise Lost : la serie prequel su Wonder Woman riceve un grande aggiornamento da James Gunn - Cinefilos. . È possibile che il motivo per cui stanno impiegando un po’ più di tempo con Paradise Lost sia perché lo stanno rielaborando come un’opera originale della HBO piuttosto che essere distribuito solo su Max. È possibile che vogliano vedere quale visione degli autori si adatta a Paradise Lost prima di essere scelti come creatori/showrunner. (Cinefilos.it)

Superman : James Gunn condivide le sue ispirazioni per Lex Luthor - Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025. . it - Da chi il cinema lo ama. Hoult ha precedentemente rivelato di essersi ispirato alla versione All-Star Superman di Luthor e Gunn ha ora condiviso alcune delle altre incarnazioni del cattivo nei fumetti che lo hanno influenzato durante la scrittura di questa nuova interpretazione del personaggio. (Cinefilos.it)

James Gunn prende le distanze da Joker : Folie à Deux : “Non è DC Studios” - James Gunn prende le distanze da Joker: Folie à Deux: “Non è DC Studios” Se ci si basa solo sul CinemaScore, Joker: Folie à Deux è il peggior film tratto da un fumetto di sempre. Dopo un disastroso 2023, ci si aspettava che Joker: Folie à Deux potesse cambiare le cose per il marchio prima di un cruciale 2025 che lancerà un nuovo DCU con Superman a luglio. (Cinefilos.it)

Joker : Folie à Deux - James Gunn : "DC Studios non ha niente a che fare col film" - E il loro anno proseguirà con il debutto del DC Universe grazie alla serie animata Creature Commandos. Il regista ha risposto a quei fan che si chiedevano il motivo per cui all'inizio della pellicola non compare il celebre logo dello studio Il pesante flop al box-office di Joker: Folie à Deux potrebbe sembrare un'altra grossa battuta d'arresto per la reputazione dei nuovi DC Studios nei confronti ... (Movieplayer.it)

13 anni dopo - il disastro del Lanterna Verde di Ryan Reynolds sta ora danneggiando i nuovi piani DC di James Gunn - La domanda ora è se Ryan Reynolds continuerà le sue buffonate con il personaggio mentre Gunn lavora per dare al Green Lantern Corps lo splendore che merita. Secondo quanto riferito, c’era “troppo bagaglio” con quel film, in gran parte causato dalle battute e dai colpi di Reynolds sulla sua esperienza con la DC. (Nerdpool.it)