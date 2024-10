Vanityfair.it - La strategia di Israele entra nelle elezioni americane

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Joe Biden ha provato in ogni modo a limitare le tragiche conseguenze della risposta israeliana al massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, ma niente ha funzionato, e gli Stati Uniti non sono riusciti a condizionare ladie del governo di Benjamin Netanyahu. Oggi, a circa tre mesi dall'insediamento del nuovo Presidente americano, l'amministrazione Biden è indebolita, soprattutto in politica estera