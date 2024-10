Notizie.com - La nuova frontiera del relax: avete mai sentito parlare della grattineria?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La: un’oasi nel cuore urbano (di Milano). I massaggi sono ormai il passato, adesso si paga per i grattini. Nel cuore pulsante di Milano, precisamente in via Govone, zona Ghisolfa, si cela un luogo che sta rivoluzionando il concetto di benessere e. Si trattaPidipidi, un centro benessere unico nel suo genere che ha aperto i battenti seguendo l’esempiosua gemella romana. Questo spazio non è segnalato da insegne vistose ma si nasconde dietro la discrezione di un adesivo bianco-rosa sul citofono, quasi a voler mantenere intatto il fascino del mistero che avvolge i luoghi più esclusivi. Addio ai massaggi, adesso si paga per i grattini – Screenshot Video– notizie.