La biblioteca comunale apre di domenica per il "baratto culturale" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Nel circuito delle istituzioni che promuovono la “domenica di carta”, è attiva anche la città di San Vito dei Normanni con l'assessorato alla Cultura. La comunità civica vede, infatti, coinvolta la biblioteca comunale “Giovanni XIII” con l’apertura straordinaria del Brindisireport.it - La biblioteca comunale apre di domenica per il "baratto culturale" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Nel circuito delle istituzioni che promuovono la “di carta”, è attiva anche la città di San Vito dei Normanni con l'assessorato alla Cultura. La comunità civica vede, infatti, coinvolta la“Giovanni XIII” con l’apertura straordinaria del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi" - nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo - 131, Sansepolcro. Toni Capuozzo, con la sua vasta esperienza come corrispondente da zone di conflitto in tutto il mondo, porta in questo libro la sua voce autorevole e appassionata. Arezzo, 9 ottobre 2024 – "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo. (Lanazione.it)

Scrittura creativa - il primo incontro con i giovani in biblioteca comunale di Montalto - Montalto, 8 ottobre 2024 – Non poteva che avere una ricca partecipazione il primo incontro di scrittura creativa con i giovani, che si è svolto venerdì 4 ottobre presso la Biblioteca Comunale. it è su GOOGLE NEWS. . Alice Felci, docente di scrittura creativa e libraia de Il Bianconiglio, ha guidato i giovani partecipanti nei primi avvincenti passi dell’ispirazione: ingredienti delle storie, ... (Ilfaroonline.it)

Nella biblioteca comunale di Meldola arrivano le “Favole di Nonna Stefania” - Sarà anche l’occasione per ascoltare la sua nuova favola "Le tre Sirenette e il pesce Palla". Il Sindaco Roberto Cavallucci e. Orsini a Meldola la nonna Stefania Zaccheroni divertirà i bambini con le sue favole. Sabato 5 ottobre, dalle ore 16. 30 alle ore 18, nella biblioteca comunale in Piazza F. (Forlitoday.it)