Juan Jesus: "Pedinato e auto scassinata, sicurezza zero" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "sicurezza zero". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il difensore ha reso noto l'accaduto postando due storie su Instagram, con tanto di video della vettura scassinata. "sicurezza zero, Pedinato per quasi un mese, oggi hanno

Juan Jesus : “Pedinato e auto scassinata - sicurezza zero” - Il difensore brasiliano racconta la sua disavventura "Sicurezza zero". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. "Sicurezza zero, pedinato per […]. Il difensore ha reso noto l'accaduto postando due storie su Instagram, con tanto di video della vettura scassinata. (Sbircialanotizia.it)

Posizionano i geolocalizzatori e distruggono l’auto di Juan Jesús : “Non mi sentirò mai più al sicuro” - l’unico che il Napoli ha perso finora, in una dolorosa sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona nella quale è stato individuato. com per essere il primo a ricevere notizie sulla serie A, sul calciomercato e sui maggiori campionati europei. “Purtroppo in una città così bella (Napoli) Non mi sentirò mai più al sicuro. (Justcalcio.com)

Juan Jesus - auto scassinata nella notte : «In questa città non mi sentirò più al sicuro» - Notte di paura per Juan Jesus, il difensore del Napoli. In periodo di sosta per le nazionali Juan si era concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia in montagna. La spensieratezza del... (Ilmattino.it)