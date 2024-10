Quotidiano.net - “Israeliani e palestinesi incontratevi da noi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Un pallone con il cuore gonfio. Lunedì prossimo a Udine, Italia e Israele giocano una partita che vale per la Nations League: ma insieme si carica di significati, tensioni, paure. Dal suo piccolo osservatorio Rondine, la Cittadella della Pace di Arezzo, invitata dal sindaco di Udine Felice De Toni, prova lanciare una proposta diversa, la stessa lanciata pochi mesi fa a Firenze: mettersi in gioco per cambiare, invitare tutti a confrontarsi nella Cittadella che da sempre lavora per la pace. Rondine, nata nel 1997, accoglie giovani in arrivo da Paesi in guerra. Qui, nella quiete del piccolo borgo, imparano a riconoscersi reciprocamente non più come nemici ma come persone. È un «metodo», quello di Rondine, arrivato perfino all’assemblea plenaria dell’Onu, per portare al mondo un’esperienza concreta e i suoi frutti.