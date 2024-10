"Intelligenza artificiale: i rischi negli alberghi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno degli incontri più seguiti ieri? Quello con il filosofo Umberto Galimberti, che ha parlato dell’etica del viaggio e – soprattutto – del rapporto tra uomo e tecnologia. Sala gremita per lui, con oltre 400 persone a seguirlo e un centinaio rimaste fuori per "la mancanza assoluta di posti disponibili". Galimberti è stato uno dei 200 relatori saliti in cattedra ieri al Palacongressi di Rimini per l’undicesima edizione di Hospitality day, l’evento di formazione e studio per gli operatori del turismo organizzato da Teamwork, società riminese di consulenza del settore. Un’edizione che ha fatto il record di partecipanti: quasi 6mila, arrivati a Rimini da ogni parte d’Italia (tantissimi dal sud) e anche da Svizzera e Austria. "Peccato – osserva Mauro Santinato, presidente di Teamwork – aver visto pochi colleghi riminesi. Ma li capisco: oggi apre il Ttg, tanti sono impegnati". Ilrestodelcarlino.it - "Intelligenza artificiale: i rischi negli alberghi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno degli incontri più seguiti ieri? Quello con il filosofo Umberto Galimberti, che ha parlato dell’etica del viaggio e – soprattutto – del rapporto tra uomo e tecnologia. Sala gremita per lui, con oltre 400 persone a seguirlo e un centinaio rimaste fuori per "la mancanza assoluta di posti disponibili". Galimberti è stato uno dei 200 relatori saliti in cattedra ieri al Palacongressi di Rimini per l’undicesima edizione di Hospitality day, l’evento di formazione e studio per gli operatori del turismo organizzato da Teamwork, società riminese di consulenza del settore. Un’edizione che ha fatto il record di partecipanti: quasi 6mila, arrivati a Rimini da ogni parte d’Italia (tantissimi dal sud) e anche da Svizzera e Austria. "Peccato – osserva Mauro Santinato, presidente di Teamwork – aver visto pochi colleghi riminesi. Ma li capisco: oggi apre il Ttg, tanti sono impegnati".

