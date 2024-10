Quotidiano.net - Influencer suicida in diretta social, il papà: farò condannare i cyberbulli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – “Un anno dopo il dolore è sempre uguale. Anzi è peggio di prima. Ma Vincent voleva giustizia. E io vado avanti per ottenerla per lui”. Matteo Plicchi è ildel tiktoker che lo scorso anno si è tolto la vita in. Da quel giorno, assistito dall’avvocato Daniele Benfenati, ogni suo gesto, ogni sua dichiarazione sono stati indirizzati a sollevare quel “muro di impunità che permette ai violenti deidi continuare a perseguitare ragazzi come Vincent”. Matteo, per ottenere giustizia per Vincent ha praticamente avviato lei, assieme al suo avvocato, le indagini. “Subito dopo la morte di mio figlio, la procura aveva archiviato il caso: suicidio. Ma Vincent non era depresso. Si è tolto la vita perché qualcuno lo ha spinto a farlo.