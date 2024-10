Infermiera accoltellata alla gola e alla mano da un paziente nel forlivese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un'Infermiera della Casa della comunità di Meldola, nel forlivese, è stata accoltellata alla gola e a una mano da un paziente a cui aveva appena somministrato una terapia. Fanpage.it - Infermiera accoltellata alla gola e alla mano da un paziente nel forlivese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un'della Casa della comunità di Meldola, nel, è statae a unada una cui aveva appena somministrato una terapia.

