Inchiesta ultras, sentito Simone Inzaghi: "Dal capo della curva richieste ma non minacce" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'Inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. A quanto si è appreso la sua deposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: il tecnico ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. Da quanto trapela, Inzaghi ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. Il tecnico ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, che non voleva perdere i supporter. Tra domani e dopodomani verrà sentito, sempre come persona informata sui fatti, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Tg24.sky.it - Inchiesta ultras, sentito Simone Inzaghi: "Dal capo della curva richieste ma non minacce" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Interè statocome persona informata sui fatti nell'ambito dell'procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. A quanto si è appreso la sua deposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: il tecnico ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. Da quanto trapela,ha parlato diarrivate dal, di interlocuzioni, precisando di non aver subito, né di essersiintimidito. Il tecnico ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici trae squadra, che non voleva perdere i supporter. Tra domani e dopodomani verrà, sempre come persona informata sui fatti, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti.

