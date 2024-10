Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio nell’Italia passa per Ferrara

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È fresca di stampa la nuova guida del Touring Club, dentro la quale trova spazio la nostra, insieme a numerose altre città ebraiche per eccellenza. Nella recente pubblicazione è presente un approfondimento di quattordici pagine sulla città estense e sul suo antico legame col mondo ebraico. ’Le meraviglie di una cultura millenaria’ è il sottotitolo del volume di 130 pagine che raccoglie i luoghi da non perdere e da scoprire, come l’area del ghetto e le sinagoghe, caratterizzanti la presenza ebraica a. Presenza che in città ha origini antiche, documentate già fin dal XIII secolo. "Nel Quattro e Cinquecento – riporta la guida del Touring Club – la città visse un momento di floridezza grazie alla signoria degli Estensi. La comunità ebraica contava allora quasi 2000 persone.