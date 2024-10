Il greggio risale a 73 dollari e azzera calo legato a scorte Usa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) risale sopra la soglia dei 73 dollari al barile il greggio Wti, recuperando il calo segnato nel pomeriggio dopo l'inatteso aumento di 5,81 milioni di barili delle scorte settimanali Usa. In serata le quotazioni del West Texas Intermediate segnano un calo dello 0,56% a 73,15 dollari al barile e quelle del Brent del Mare del Nord dello 0,82% a 76,55 dollari al barile. Quotidiano.net - Il greggio risale a 73 dollari e azzera calo legato a scorte Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sopra la soglia dei 73al barile ilWti, recuperando ilsegnato nel pomeriggio dopo l'inatteso aumento di 5,81 milioni di barili dellesettimanali Usa. In serata le quotazioni del West Texas Intermediate segnano undello 0,56% a 73,15al barile e quelle del Brent del Mare del Nord dello 0,82% a 76,55al barile.

