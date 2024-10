Il Comune di Verona ha aderito alla Strada del Vino Valpolicella, Sandrini: «Ampio progetto di sviluppo per coinvolgere tutti gli operatori del settore» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei mesi scorsi il Comune di Verona ha aderito alla Strada del Vino Valpolicella, ovvero l’associazione tra operatori economici che ha lo scopo di «promuovere e valorizzare il territorio legato alla produzione del Vino Valpolicella». Da Palazzo Barbieri commentano l'adesione ufficiale spiegando Veronasera.it - Il Comune di Verona ha aderito alla Strada del Vino Valpolicella, Sandrini: «Ampio progetto di sviluppo per coinvolgere tutti gli operatori del settore» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei mesi scorsi ildihadel, ovvero l’associazione traeconomici che ha lo scopo di «promuovere e valorizzare il territorio legatoproduzione del». Da Palazzo Barbieri commentano l'adesione ufficiale spiegando

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria Wine in centro a Perugia - apertura record con 51 cantine : Regione - Comune e Università ecco come puntano sul vino - Tre giorni di festa in centro storico a Perugia tutto all'insegna dei grandi vini della nostra regione. La seconda edizione di UmbriaWine ha raccolto l’adesione di 51 cantine umbre che potranno essere conosciuto e degustate fino al 15 settembre. Una esperienza unica tra vino, sapori, cultura... (Perugiatoday.it)

Vitivinicoltura - vino - clima : urgono cambiamenti - ci vuole una visione comune - La vendemmia 2024 sarà anche questa da ricordare. Non c’è l’aria di festa delle vendemmie passate. Reduci dalla peronospora dell’anno scorso, come viticoltori, dobbiamo fare i conti quest'anno con la siccità e con prezzi delle uve molto bassi che non coprono neanche i costi di conduzione e che... (Brindisireport.it)

Festa del Vino a Castelvenere : il comune più “vitato” d’Italia premia il Franciacorta - Solo allora si può ritenere che il territorio abbia un valore”. Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, ha premiato il “Franciacorta”. I premi sono andati al vice presidente del Consorzio Tutela del Franciacorta Maurizio Zanella (chairman di “Ca’ del Bosco”), al presidente dell’Anci ... (Ildenaro.it)

Castelvenere - torna la Festa del vino : musica e degustazioni nelle cantine del comune più “vitato” d’Italia - . Intorno alla mezzanotte, per tutte e cinque le serate della Festa del Vino, presso la Torre Venere (ingresso libero), si balla nella “Notte di Venere” con la discoteca live a cura di Woodland e Reunion. “Tra le novità – continua il sindaco – c’è anche l’APerinTorre sulla Torre Venere (tutti i ... (Ildenaro.it)

Scampia - il Vescovo Battaglia : “Da istituzioni arrivino azioni concrete per il bene comune” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Venga il tuo Spirito e soffi su chi ha il compito di governare e amministrare il bene comune, affinché attraverso politiche di risanamento e di inclusione, possa rispondere con azioni concrete e immediate alle vite segnate dalla sofferenza, perché la politica è ... (Anteprima24.it)