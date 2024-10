I concerti del Volo al tempio della Concordia: spesi quasi 98 mila euro per hotel e trasferimenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Servizi di pernottamento in hotel e transfer inerenti l'organizzazione dell'evento "Il Volo live al tempio della Concordia”: è questa la voce di spesa per la quale il Parco archeologico Valle dei templi ha liquidato la somma di 97.990 euro (Iva compresa) ad un’agenzia viaggi di Agrigento.La Agrigentonotizie.it - I concerti del Volo al tempio della Concordia: spesi quasi 98 mila euro per hotel e trasferimenti Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Servizi di pernottamento ine transfer inerenti l'organizzazione dell'evento "Illive al”: è questa la voce di spesa per la quale il Parco archeologico Valle dei templi ha liquidato la somma di 97.990(Iva compresa) ad un’agenzia viaggi di Agrigento.La

