GazaUnrwa | 400 000 persone intrappolate

Gaza,Unrwa:400.000 persone intrappolate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 11.31 Almeno 400.000 persone sono intrappolate nel nord della Striscia di Gaza, e i recenti ordini di evacuazione delle forze israeliane stanno costringendo le persone a fuggire ancora, soprattutto dal campo di Jabalya. E' quanto afferma il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Lazzarini. "In molti si rifiutano perché sanno troppo bene che nessun luogo è sicuro nella Striscia di Gaza", scrive Lazzarini su X, rilanciando l'appello per un "cessate il fuoco ora". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 11.31 Almeno 400.000sononel nord della Striscia di Gaza, e i recenti ordini di evacuazione delle forze israeliane stanno costringendo lea fuggire ancora, soprattutto dal campo di Jabalya. E' quanto afferma il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Lazzarini. "In molti si rifiutano perché sanno troppo bene che nessun luogo è sicuro nella Striscia di Gaza", scrive Lazzarini su X, rilanciando l'appello per un "cessate il fuoco ora".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’Unrwa lancia l’allarme e chiede a Israele di evitare un massacro - L’ha detto l’alto commissario dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, secondo cui nella Striscia “non c’è fine all’inferno” perché non c’è nessun posto sicuro nel territorio palestinese in cui rifugiarsi. L’esercito israeliano afferma che le sue forze sono a ... (Lanotiziagiornale.it)

Unrwa - almeno 400.000 persone intrappolate nel nord di Gaza - Alcuni per la prima volta dall'inizio della guerra". 000 persone sono intrappolate nel nord della Striscia di Gaza ed i recenti ordini di evacuazione delle autoritĂ israeliane stanno costringendo le persone a fuggire ancora, soprattutto dal campo di Jabalya: lo scrive su X Philippe Lazzarini, capo ... (Quotidiano.net)

Alberi caduti - allagamenti e persone intrappolate : Roma sotto la bomba d'acqua - Chiusa la via Cassia, all'altezza di via Cassia Nuova in direzione di piazza dei Giuochi Delfici, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. Gli agenti si sono attivati, insieme ai vigili del fuoco, e hanno estratto i due dal veicolo prima di mettere in sicurezza l'area. Â Â Â In via ... (Iltempo.it)

Incendio in zona Palmanova a Milano - fiamme in un capannone : potrebbero esserci persone intrappolate - Incendio in zona Palmanova a Milano. Un rogo è divampato in un capannone industriale dove vivevano alcune persone. Molte sono scappate, ma i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di capire se ne siano rimaste intrappolate altre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maxi incidente tra piĂą auto : persone intrappolate tra le lamiere - (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:Â Muore a 13 anni lanciandosi dal balcone: assurdo il motivo dietro il folle gesto Leggi anche:Â Crolla il ponte in cittĂ : pochi minuti prima passava un tram Maxi incidente a Sesto Fiorentino tra piĂą auto: persone intrappolate tra le lamiere ... (Tvzap.it)