Focolai di febbre Dengue in Toscana e nelle Marche

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la, una malattia virale trasmessa dalle zanzare Aedes aegypti, ha destato preoccupazione in diverse zone d’Italia, in particolare ine a Fano,. Con l’aumento delle temperature e le condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione delle zanzare vettori, sono stati segnalatiche richiedono l’attenzione delle autorità sanitarie locali. LaLaè una malattia virale che si diffonde attraverso le punture delle zanzare infette del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti. Questa malattia è comuneregioni tropicali e subtropicali, ma negli ultimi anni si è registrata una presenza crescente anche in aree mediterranee, come l’Italia. Foto X @HyderabadMailI sintomi tipici dellaincludonoalta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, e in alcuni casi eruzioni cutanee.