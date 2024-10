Fiorentina attesa per giovedì la sentenza nel processo che vede coinvolto Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si terrà nel primo pomeriggio di10 ottobre lanelchein Islanda Albert. Accusato di “cattiva condotta sessuale” dopo essere stato denunciato da una donna per un episodio relativo al 2023, il calciatore dellaha sempre ribadito la sua innocenza. Se lo scorso mese si era recato a Reykjavik per prendere parte all’udienza, stavolta non è stato necessario e dunque apprenderà la notizia da Firenze, dove si sta allenando con la squadra. A prescindere dall’esito della, entrambe le parti potranno fare appello fino all’8 novembre. Per il verdetto definitivo, invece, bisognerà attendere il 2025.perlanelcheSportFace.