Entra in un cantiere edile per ripararsi dal freddo, minaccia il proprietario ed i vicini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Verso le ore 21.50 di lunedì 7 ottobre, le volanti della questura sono intervenute a Vicenza, in via Noventa Vicentina, all'interno di un cantiere edile, dove era stata segnalata la presenza di una persona non autorizzata, la quale, nonostante intimata dai vicini di casa di allontanarsi, aveva

