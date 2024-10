Emilia Romagna e Liguria? Pd campione di ipocrisia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Già che quello largo è morto, decesso certificato dalla nuova coppia della politica sinistra Conte-Bonelli, il campo coltivato da Elly Schlein è rimasto solo quello delle ambiguità. È questo il prezzo che il Pd paga nelle Regioni dove si vota quest'autunno per tenere vivo il miraggio di un'alleanza forte, duratura e affidabile con M5s. Partiamo dalla Liguria, dove è noto che il candidato Andrea Orlando ha dovuto rinunciare al sostegno di Italia Viva, cedendo all'aut aut di Giuseppe Conte: o me o il rottamatore. Lo slogan dell'altro candidato, Marco Bucci, quello del centrodestra, è «Non fermiamo il sogno Liguria». Il sindaco di Genova allude alle opere pubbliche progettate dalla giunta di Giovanni Toti e a quegli undici miliardi di investimenti sulla Regione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gira porti e paesi a dire che, se vince la sinistra, si ferma tutto. Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna e Liguria? Pd campione di ipocrisia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Già che quello largo è morto, decesso certificato dalla nuova coppia della politica sinistra Conte-Bonelli, il campo coltivato da Elly Schlein è rimasto solo quello delle ambiguità. È questo il prezzo che il Pd paga nelle Regioni dove si vota quest'autunno per tenere vivo il miraggio di un'alleanza forte, duratura e affidabile con M5s. Partiamo dalla, dove è noto che il candidato Andrea Orlando ha dovuto rinunciare al sostegno di Italia Viva, cedendo all'aut aut di Giuseppe Conte: o me o il rottamatore. Lo slogan dell'altro candidato, Marco Bucci, quello del centrodestra, è «Non fermiamo il sogno». Il sindaco di Genova allude alle opere pubbliche progettate dalla giunta di Giovanni Toti e a quegli undici miliardi di investimenti sulla Regione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gira porti e paesi a dire che, se vince la sinistra, si ferma tutto.

