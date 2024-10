Disperso in mare, scatta l’allarme. Sub si nascondeva dai controlli, multato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo credono Disperso in mare, ma si stava soltanto nascondendo per evitare una multa. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso della consueta attività di monitoraggio svolta dall’Area Marina Protetta di Porto Cesareo tramite il sistema di video sorveglianza, infatti, le telecamere hanno inquadrato un sub, che con muta, pinne, maschera e retino (probabilmente per la raccolta dei ricci) si immergeva in mare in prossimità di Torre Chianca. Allertati i militari dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea al fine di individuare il presunto pescatore di frodo, il personale dell’AMP continuava a seguire i movimenti in mare del sub. Dopo qualche minuto, nonostante la nitidezza delle immagini, veniva perso il contatto visivo con l’uomo in questione. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo credonoin, ma si stava soltanto nascondendo per evitare una multa. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso della consueta attività di monitoraggio svolta dall’Area Marina Protetta di Porto Cesareo tramite il sistema di video sorveglianza, infatti, le telecamere hanno inquadrato un sub, che con muta, pinne, maschera e retino (probabilmente per la raccolta dei ricci) si immergeva inin prossimità di Torre Chianca. Allertati i militari dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea al fine di individuare il presunto pescatore di frodo, il personale dell’AMP continuava a seguire i movimenti indel sub. Dopo qualche minuto, nonostante la nitidezza delle immagini, veniva perso il contatto visivo con l’uomo in questione.

