Diddy nel 1999: ecco perché questa intervista è diventata virale ora

Alla vigilia del processo che Diddy dovrà affrontare (è accusato di stupr0, uso di stupefacenti, ricatti, abusi e traffico di essere umani), è tornata virale sui social una sua vecchia intervista che risale al 1999 in cui parla dei suoi party. Il rapper li descrive come eventi che avrebbero degli "elementi diversi" e che "aprono gli orizzonti" delle persone che ci partecipano. A far drizzare le antenne è stata però una frase pronunciata e che allora era passata inosservata: "Probabilmente mi arresteranno". Dopo 25 anni, la previsione si è avverata.

Diddy nel 1999, la video intervista

"Non mi danno nemmeno i permessi per le mie feste. Vogliono che non faccia più i miei party, ma non ci fermeremo! Continueremo a divertirci e far incontrare persone di tutti i tipi. Sentirete parlare dei miei party.

