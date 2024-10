De Zerbi i calciatori veri li vuole: prima Rabiot, ora il Marsiglia tratta Pogba per gennaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pogba non entra in un campo da calcio (ufficialmente ) dall’11 settembre 2023. Quel giorno la Nado, l’agenzia antidoping italiana, ha rivelato la sua positività rispetto al Dhea, sostanza considerata dopante dopo un test effettuato il 20 agosto del 2023, durante la prima giornata dello scorso campionato contro l’Udinese. La sospensione è stata subito dure: 4 anni (cioè fino al 10 settembre 2027). Una carriera praticamente finiti. Il ricorso al Tas di Losanna ha però ridato speranza al francese: squalifica ridotta da quattro anni a 18 mesi. Non solo ma il Tas di fatto ha scagionato Pogba: il suo è un caso molto simile a quello di Sinner, con la differenza che Sinner è stato assolto e Pogba condannato a diciotto mesi Pogba non vede l’ora di tornare in campo, De Zerbi pronto ad accoglierlo a Marsiglia Adesso però si parla del suo futuro. Ilnapolista.it - De Zerbi i calciatori veri li vuole: prima Rabiot, ora il Marsiglia tratta Pogba per gennaio Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)non entra in un campo da calcio (ufficialmente ) dall’11 settembre 2023. Quel giorno la Nado, l’agenzia antidoping italiana, ha rivelato la sua positività rispetto al Dhea, sostanza considerata dopante dopo un test effettuato il 20 agosto del 2023, durante lagiornata dello scorso campionato contro l’Udinese. La sospensione è stata subito dure: 4 anni (cioè fino al 10 settembre 2027). Una carriera praticamente finiti. Il ricorso al Tas di Losanna ha però ridato speranza al francese: squalifica ridotta da quattro anni a 18 mesi. Non solo ma il Tas di fatto ha scagionato: il suo è un caso molto simile a quello di Sinner, con la differenza che Sinner è stato assolto econdannato a diciotto mesinon vede l’ora di tornare in campo, Depronto ad accoglierlo aAdesso però si parla del suo futuro.

