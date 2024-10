Ilnapolista.it - De Laurentiis è sceso dal palcoscenico, ha lasciato le luci della ribalta a Conte (Gazzetta)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aurelio De, presidente del Napoli, non è più al centro dell’attenzione, hail posto ae a Manna. Lo scriveche fa notare come avvenne la stessa cosa anche nell’anno dello scudetto. Ormai al centro delc’è solo. Dea Castel Volturno ci va il giusto Scrive il quotidiano con Antonio Giordano: Dopo la vittoria del Napoli sul Monza, quando una luce nuova – anzi, vecchia – ne ha illuminato il volto, Adl ha riscoperto la dimensione favolistica del calcio, s’è goduto il primo posto in classifica e poi, tacendo ma non troppo, ha evocato il sogno con uno di quei messaggi che si possono definire subliminali: certe cose, meglio non sussurrarle, o farlo a modo suo, ed avendo scelto un profilo basso per starsene all’ombra di Antonio, l’ha buttata lì, con nonchalance.