Ddl Lavoro, via libera Camera con 158 sì (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, l’aula della Camera ha approvato il Ddl Lavoro. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. Lapresse.it - Ddl Lavoro, via libera Camera con 158 sì Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, l’aula dellaha approvato il Ddl. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura.

Ok alla Camera al ddl Lavoro - ora il testo passa al Senato : tutte le novità - Primo via libera della Camera al ddl Lavoro: con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, l'Aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro, che ora passa al Senato per la seconda lettura. Ecco le novità.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ddl Lavoro - via libera dalla Camera - ora al Senato : apprendistato e formazione - una spinta verso l’esperienza “on the job” - Il Decreto Lavoro, dopo il via libera della Camera, attende ora il passaggio al Senato. L'articolo Ddl Lavoro, via libera dalla Camera, ora al Senato: apprendistato e formazione, una spinta verso l’esperienza “on the job” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il governo, dal canto suo, ribadisce l'assenza di politiche precarizzanti, pur introducendo modifiche significative ... (Orizzontescuola.it)

Via libera dalla Camera al ddl lavoro - 158 sì - Secondo la maggioranza, è una maniera per impedire che i lavoratori, sfruttando la leva delle assenze ingiustificate, inducano i datori al licenziamento per poi accedere opportunisticamente alla Naspi. Con un'altra misura cardine, si interviene sul tetto del 30% previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato sul totale del numero dei lavoratori con contratti ... (Quotidiano.net)