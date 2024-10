Claudio Baglioni in tour con "Piano di volo SoloTris": previsto un triplo live alle "Muse" di Ancona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancona – Dopo il successo dei tour "Solo" e "SoloBis", Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico assolo con "Piano di volo SoloTris", il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. Il tour debutta il 21 novembre ad Assisi e toccherà le Anconatoday.it - Claudio Baglioni in tour con "Piano di volo SoloTris": previsto un triplo live alle "Muse" di Ancona Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Dopo il successo dei"Solo" e "SoloBis",riprende il suo percorso concertistico assolo con "di", il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. Ildebutta il 21 novembre ad Assisi e toccherà le

