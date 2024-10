"Ci avete fatto sognare" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I rappresentanti del territorio hanno espresso parole di profonda gratitudine alle campionesse del Vero Volley. "Mi trovavo al mare in Sardegna il giorno della finale olimpica – ricorda Luca Santambrogio, presidente della Provincia – e grazie allo smartphone ho potuto seguire la partita con la mia famiglia. Ho esultato sulla spiaggia, è un ricordo che mi porterò per tutta la vita. Grazie per quello che ci avete donato". "Le atlete che premiamo – osserva il sindaco di Monza Paolo Pilotto – testimoniano il valore e la bellezza dell’impegno sportivo, ma anche l’importanza dello sport per la città ". "Sono atlete che incarnano i valori che lo sport – dice l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – Dedizione, grinta e lavoro di squadra". Ilgiorno.it - "Ci avete fatto sognare" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I rappresentanti del territorio hanno espresso parole di profonda gratitudine alle campionesse del Vero Volley. "Mi trovavo al mare in Sardegna il giorno della finale olimpica – ricorda Luca Santambrogio, presidente della Provincia – e grazie allo smartphone ho potuto seguire la partita con la mia famiglia. Ho esultato sulla spiaggia, è un ricordo che mi porterò per tutta la vita. Grazie per quello che cidonato". "Le atlete che premiamo – osserva il sindaco di Monza Paolo Pilotto – testimoniano il valore e la bellezza dell’impegno sportivo, ma anche l’importanza dello sport per la città ". "Sono atlete che incarnano i valori che lo sport – dice l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – Dedizione, grinta e lavoro di squadra".

