Chiellini | La nuova Champions League? Interessante dopo…

Siamo al primo anno del nuovo formato della Champions League. L'Inter sta partecipando ed ha ottenuto già 4 punti nella competizione, Giorgio Chiellini ha detto la sua a riguardo su Sky Sport. NUOVO FORMAT – L'Inter ha già 4 punti in Champions League. Un pareggio con il Manchester City ed infine la vittoria con la Stella Rossa di una settimana fa. Giorgio Chiellini ha commentato in questo modo le novità dell'ultimo anno: «Il nuovo format della Champions League? A me piace, le prime due giornate sono state interessanti, ci sono tante partite, adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo.

