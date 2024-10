Biccy.it - Carmen ed Enzo Paolo: lei parla degli uomini che l’hanno corteggiata

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Turchi, non appenaRusso ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, ha confessato di pensare di essere in crisi con lei. Che la ballerina sia interessata ad altri? Lui non ne è certo ma proprio lei, all’insaputa di tutto e prima di entrare nella Casa, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove hato di altri. Quando si dice il tempismo. A domanda diretta: “Scusi la curiosità, è statadaimportanti, imprenditori, nobili, ma è stata conquistata da un ballerino/coreografo: come ha fatto?“,Russo ha così risposto: “Non ho sposato la categoria, ho sposato l’uomo, non il ballerino o il coreografo. Ho scelto l’uomo per la sua personalità, il suo fascino, il suo carisma, il suo modo di fare e di essere.