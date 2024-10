Belen Rodriguez in auto con Stefano De Martino: “Il clima tra loro non è mai stato così sereno” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Belen Rodriguez è stata paparazzata in una mattinata d'ottobre prima con Stefano De Martino poi con il compagno, Angelo Galvano. Il settimanale Chi racconta del "clima sereno" che c'è oggi con l'ex marito al quale ha chiesto un passaggio per raggiungere un incontro di lavoro, poi di una cena con Angelo Galvano conclusasi, forse, con un "chiarimento ma non con un totale riavvicinamento". Fanpage.it - Belen Rodriguez in auto con Stefano De Martino: “Il clima tra loro non è mai stato così sereno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stata paparazzata in una mattinata d'ottobre prima conDepoi con il compagno, Angelo Galvano. Il settimanale Chi racconta del "sereno" che c'è oggi con l'ex marito al quale ha chiesto un passaggio per raggiungere un incontro di lavoro, poi di una cena con Angelo Galvano conclusasi, forse, con un "chiarimento ma non con un totale riavvicinamento".

