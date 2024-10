Isaechia.it - Ballando con le Stelle, Gabriele Parpiglia svela cosa sta alla base dei malumori tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i protagonisti dell’attuale edizione dicon lec’è anche, ex opinionista di diversi reality Mediaset nonché ex moglie di Paolo Bonolis, che ha deciso di mettereprova le sue capacità nel ballo, in coppia con il maestro Carlo Aloia. Le prime settimane non sono state affatto facili per la produttrice, la quale nelle scorse ore ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha reso ancora più difficile la preparazione per la puntata (clicca QUI per leggere). Oltre a ciò, lanelle prime due puntate dello show si è trovata faccia a faccia con, la quale non è stata per niente tenera nei suoi giudizi (clicca QUI per leggere). Tra le due, infatti, sembrano esserci dei dissapori che vanno oltre la pista da ballo e che, nel podcast Studio 100, ha cercato di spiegare.