Atp Shanghai Sinner batte Shelton e va ai quarti

(Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29?. Con la 62esima vittoria dell'anno, Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tutti i 14 tornei sin qui disputati. L'altoatesino nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, per 7-6 (7-3), 6-3. Sinner, al quarto successo in 5 confronti diretti con l'americano (vittorioso proprio negli ottavi di Shanghai un anno fa), nel primo set sfrutta l'unica palla break a disposizione per fare la differenza. Il 23enne altoatesino nel secondo set rischia grosso: annulla 2 palle break nel sesto game e 3 nell'ottavo.

